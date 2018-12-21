2018-12-21T09:29:07+03:00
Происшествия

В Балашове тушили жилой дом

Площадь пожара составила 48 квадратных метров
Тимур Гадеев
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Вчера в Балашове пожарные выезжали на тушение жилого дома на улице Урицкого.

- 20 декабря в 11:44 на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Урицкого. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пострадавших нет, причина устанавливается, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

Через час, в 12:48, пожар был полностью ликвидирован. На тушение огня выезжали две пожарные машины и шесть человек личного состава.

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