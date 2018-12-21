В Саратове грузчик транспортной компании украл две посылки
Внутри находились сотовые телефоны
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В полицию Ленинского района с заявлением о краже обратился директор филиала транспортной компании.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявителя грузчик предприятия украл две посылки.
Проверка показала, что преступление было совершено 6 или 7 декабря на складе возле станции Трофимовский-2.
Сумма ущерба составила 85 050 рублей.
Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего жителя Саратова, ранее не судимого. Мужчина признался, что украл две посылки с сотовыми телефонами. Добычу он сдал в ломбард.
Возбуждено уголовное дело.