В Саратове грузчик транспортной компании украл две посылки

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-21T08:13:48+03:00

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В полицию Ленинского района с заявлением о краже обратился директор филиала транспортной компании.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявителя грузчик предприятия украл две посылки.

Проверка показала, что преступление было совершено 6 или 7 декабря на складе возле станции Трофимовский-2.

Сумма ущерба составила 85 050 рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего жителя Саратова, ранее не судимого. Мужчина признался, что украл две посылки с сотовыми телефонами. Добычу он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело.