2018-12-21T08:13:48+03:00
Происшествия

В Саратове грузчик транспортной компании украл две посылки

Внутри находились сотовые телефоны
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Ленинского района с заявлением о краже обратился директор филиала транспортной компании.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, по словам заявителя грузчик предприятия украл две посылки.

Проверка показала, что преступление было совершено 6 или 7 декабря на складе возле станции Трофимовский-2.

Сумма ущерба составила 85 050 рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 20-летнего жителя Саратова, ранее не судимого. Мужчина признался, что украл две посылки с сотовыми телефонами. Добычу он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На перекрестке Мичурина и Рахова отключат светофор
На улицы Саратова выйдут 144 рабочих для уборки снега
В Балашове тушили жилой дом
В Саратове задержана очередная проститутка
В Татищево сгорела баня
В Энгельском районе 3 часа тушили дачу
Михаил Исаев: 2019 год должен продемонстрировать результаты нашего труда
Саратовская область стала лидером ПФО по производству электроэнергии
Новые улицы Саратова. Список названий и адреса
Балашовцу дали срок за подбитый глаз полицейского
Саратовскую область в пятницу заморозит
Радаев предложил районам Саратова соревноваться в уборке снега
На семи улицах и в одном поселке Саратова до утра не будет воды
В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне
Ночью Саратов будут очищать от снега 120 спецмашин
Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу
Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля
Магазины Заводского района незаконно продавали вино и водку
Дорожная инспекция Саратовской области читает, что о них пишут в соцсетях
В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке