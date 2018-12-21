В Энгельском районе 3 часа тушили дачу

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-21T08:13:22+03:00

На пожар выезжали две единицы техники

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Накануне 20 декабря, 7 пожарных в течение трех часов тушили дачу в Энгельском районе.

- В 15:42 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дачи в Энгельсском

районе, в СНТ «Химик-1». Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, – рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

Пострадавших нет, в 18:38 пожар был полностью ликвидирован. На тушение пожара в СНТ «Химик-1» выезжали 2 пожарные машины и 7 человек личного состава.