Новые улицы Саратова. Список названий и адреса
Постановлением мэра Саратова Михаила Исаева от 19 декабря, нескольким улицам в городе даны названия.
В Волжском районе:
- Участку дороги от улицы Усть-Курдюмской до поселка Комбайн в восточном направлении - улица Губернская.
- Проезду, берущему начало от улицы Губернской в юго-западном направлении, - 1-й Губернский проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Губернской в юго-западном направлении, - 2-й Губернский проезд.
- Проезду, соединяющему 3-й проезд им. Муленкова А.П. с улицей Большой Долинной в восточном направлении, - Малый Долинный проезд.
- Тупику, берущему начало от 3-го Воскресенского проезда в северо-западном, а затем юго-западном направлении, - 1-й Воскресенский тупик.
В Заводском районе:
- проезду, берущему начало от улицы им. Маркина Н.Г. в восточном направлении, - 2-й Подгорный проезд.
В Кировском районе:
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северо-восточном направлении, - 5-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северо-восточном направлении, - 6-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от 2-го Аграрного проезда в северном направлении, - 7-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 8-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 9-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 10-й Аграрный проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 11-й Аграрный проезд.
В Ленинском районе:
- Проезду, берущему начало от улицы 6-й Дачной в юго-восточном, а затем юго-западном направлении, - 1-й Пионерский проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы 6-й Дачной в северо-восточном, а затем юго-восточном направлении, - 2-й Пионерский проезд.
- Проезду, берущему начало от проезда Островского в юго-восточном, а затем восточном направлении, - 1-й Волновой проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Волновой в восточном направлении, - 2-й Волновой проезд.
- Проезду, берущему начало от улицы Волновой в юго-восточном направлении, - 3-й Волновой проезд.
Администрациям соответствующих районов дано поручение обеспечить установку указателей с обозначением наименований проездов, тупиков и номерами домов.