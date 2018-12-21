Новые улицы Саратова. Список названий и адреса

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-21T07:17:51+03:00

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Постановлением мэра Саратова Михаила Исаева от 19 декабря, нескольким улицам в городе даны названия.

В Волжском районе:

- Участку дороги от улицы Усть-Курдюмской до поселка Комбайн в восточном направлении - улица Губернская.

- Проезду, берущему начало от улицы Губернской в юго-западном направлении, - 1-й Губернский проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Губернской в юго-западном направлении, - 2-й Губернский проезд.

- Проезду, соединяющему 3-й проезд им. Муленкова А.П. с улицей Большой Долинной в восточном направлении, - Малый Долинный проезд.

- Тупику, берущему начало от 3-го Воскресенского проезда в северо-западном, а затем юго-западном направлении, - 1-й Воскресенский тупик.

В Заводском районе:

- проезду, берущему начало от улицы им. Маркина Н.Г. в восточном направлении, - 2-й Подгорный проезд.

В Кировском районе:

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северо-восточном направлении, - 5-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северо-восточном направлении, - 6-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от 2-го Аграрного проезда в северном направлении, - 7-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 8-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 9-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 10-й Аграрный проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Семхозовской в северном направлении, - 11-й Аграрный проезд.

В Ленинском районе:

- Проезду, берущему начало от улицы 6-й Дачной в юго-восточном, а затем юго-западном направлении, - 1-й Пионерский проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы 6-й Дачной в северо-восточном, а затем юго-восточном направлении, - 2-й Пионерский проезд.

- Проезду, берущему начало от проезда Островского в юго-восточном, а затем восточном направлении, - 1-й Волновой проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Волновой в восточном направлении, - 2-й Волновой проезд.

- Проезду, берущему начало от улицы Волновой в юго-восточном направлении, - 3-й Волновой проезд.

Администрациям соответствующих районов дано поручение обеспечить установку указателей с обозначением наименований проездов, тупиков и номерами домов.