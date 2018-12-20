Радаев предложил районам Саратова соревноваться в уборке снега

20 Дек. 23:53 2018-12-21T00:17:40+03:00

Губернатор оценил усилия городских властей по очистке дорог и тротуаров

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Вечером 20 декабря губернатор Радаев вместе с мэром Саратова Исаевым отправились посмотреть, как убирается город от снега.

На Ильинской площади губернатор раскритиковал главу администрации Октябрьского района Игоря Молчанова. По мнению главы региона тротуары на Чапаева убрали плохо, вскоре снег смерзнется, превратится в лед, и люди здесь не пройдут.

-Такая уборка не годится. Работать надо день и ночь, пока все не очистите, — поучил главу района Валерий Радаев.

Кроме этого чиновники посмотрели на уборку улиц Чернышевского, Радищева и Кутякова. Тут губернатору понравился вид работы звеньев – погрузчик, два «Бобкэта», «Камазы», бригада рабочих.

Мэр Исаев, сказал, что ставит задачу, чтобы в городе на очистке улиц работало не менее 20 бригад каждую ночь - это порядка 160-170 человек.

Как чуть раньше сообщили в пресс-службе мэрии, на уборку этой ночью вышло 60 рабочих.

Валерий Радаев порекомендовал устроить соревнование среди районов города на самую благоустроенную зимой территорию.

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