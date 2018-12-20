2018-12-21T00:17:40+03:00
Общество

Радаев предложил районам Саратова соревноваться в уборке снега

Губернатор оценил усилия городских властей по очистке дорог и тротуаров
Поделиться:
Уборка снега в Саратове. Фото пресс-службы губернатораУборка снега в Саратове. Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

Вечером 20 декабря губернатор Радаев вместе с мэром Саратова Исаевым отправились посмотреть, как убирается город от снега.

На Ильинской площади губернатор раскритиковал главу администрации Октябрьского района Игоря Молчанова. По мнению главы региона тротуары на Чапаева убрали плохо, вскоре снег смерзнется, превратится в лед, и люди здесь не пройдут.

-Такая уборка не годится. Работать надо день и ночь, пока все не очистите, — поучил главу района Валерий Радаев.

Кроме этого чиновники посмотрели на уборку улиц Чернышевского, Радищева и Кутякова. Тут губернатору понравился вид работы звеньев – погрузчик, два «Бобкэта», «Камазы», бригада рабочих.

Мэр Исаев, сказал, что ставит задачу, чтобы в городе на очистке улиц работало не менее 20 бригад каждую ночь - это порядка 160-170 человек.

Как чуть раньше сообщили в пресс-службе мэрии, на уборку этой ночью вышло 60 рабочих.

Валерий Радаев порекомендовал устроить соревнование среди районов города на самую благоустроенную зимой территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ландо предложил провести генеральную уборку в Саратове перед Новым годом

Мэр в ответ предложил первыми выйти на нее студентам института законотворчества (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На семи улицах и в одном поселке Саратова до утра не будет воды
В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне
Ночью Саратов будут очищать от снега 120 спецмашин
Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу
Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля
Магазины Заводского района незаконно продавали вино и водку
Дорожная инспекция Саратовской области читает, что о них пишут в соцсетях
В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке
Панков: Жителям надоел вечный базар 90-х годов
Почти 4 тыс. жителей Саратова остались без тепла
Главврач Ивановской ЦРБ: Все жители района очень рады новому авто «скорой помощи»
В Заводском районе поздравили ветеранов - юбиляров
Николай Панков: Ни один из глав государств не общается в таком формате, как Путин
Жители Саратовской области стали больше строить дома на свои деньги
Экс-министра Саратовского правительства Беликова осудили на 8 лет колонии строгого режима
На новогодние праздники изменится расписание электричек
Опекунша из Базарного Карбулака выманила у сироты 181 тыс. рублей
Приставы закрыли инфекционное отделение и прачечную больницы за антисанитарию
Раскрыты подробности незаконной торговли елками в Саратове
Жителя Вольского района обманули через интернет на 950 тыс. рублей
«Ростелеком» открыл в Саратове обновленный центр обслуживания бизнес-клиентов
Пожилой педофил осужден за изнасилование ребенка на даче
В Саратовской области работа Дедом Морозом принесет 37 тыс. рублей
Саратовцам посоветовали одеваться «как капуста» и побольше есть
В Балакове столкнулись «двенадцатая» и Lada Priora
«КВС» продолжает модернизацию объектов городского водокомплекса
В Петровске снесли три аварийных дома
Балаковского рецидивиста арестовали за хранение наркотиков