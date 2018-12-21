Волейбольный клуб «Протон-БАЭС» пока не дождался выплаты долгов за прошлый сезон

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-21T09:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С учетом налогов долг перед игроками волейбольного клуба «Протон-БАЭС» сезонов 2017-2018 и 2018-2019 составляет около 9 млн рублей. При этом около 2 млн сейчас арестованы на счетах клуба, как раз за неуплату налогов. Информацию об этом подтвердили корреспонденту «КП-Саратов» в «Протоне-БАЭС».

Руководство клуба пояснило, что вина по невыплатам зарплаты лежит на региональном министерстве молодежной политики и спорта. Разыгранный еще в феврале 2018 года грант до конца не выплачен – 5,5 млн рублей требуется отдать волейболисткам, игравшим еще в прошлом сезоне. Долги перед теми, кто был подписан в команде в начале осени 2018 года, сократились. Но не за счет обещанных ранее грантовых выплат из бюджета и спонсорских средств, а заключения мировых соглашений с частью волейболисток перешедших в другие клубы страны и выплаченных их новыми командами компенсаций.

- В регламенте Всероссийской федерации волейбола четко прописаны суммы за переход игроков. Конкретно в «Протоне-БАЭС» переход волейболистки уровня Суперлиги – 424 тыс. рублей, а если они привлекались в сборную страны – то еще дополнительные надбавки, — пояснили в клубе.

Кроме того, вступительный взнос во Всероссийскую Федерацию за две команды - основную и молодежную, в размере 1 млн 200 тыс. рублей, также пошел в счет погашения долгов по зарплате игрокам.

Между тем, пока минспорта не выплачивает 5,5 млн рублей с начала года «Протону-БАЭС», созданной заново команде «Протон-Саратов» из областного бюджета уже выделено почти 28 млн рублей за последние пару месяцев.

Пока новая команда не оправдывает вложений и доверия руководства области – ни одного матча с начала Чемпионата России она выиграть в нем так и не смогла, кроме того, на старте покинула Еврокубок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скандал с «Протон-БАЭС»: СУ СК начало проверки чиновников саратовского правительства

Должностных лиц заподозрили во вмешательстве в работу клуба (подробнее)