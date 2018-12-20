На семи улицах и в одном поселке Саратова до утра не будет воды
Ресурс пришлось ограничить из-за ремонта городского водопровод
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В Заводском районе Саратова сегодня вечером, 20 декабря, отключили воду.
- Холодного водоснабжения не будет ориентировочно до 8:00 следующего дня на улицах Азина, 1–21, Васильковская, 3–19а, Верхоянская, 2–8, Вологодская, 2а–17, Ленинградская, 3–18, Солнечная, 1–6, проспект Энтузиастов, 66–86 и в поселке Шарковка, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
По словам коммунальщиков, ресурс пришлось ограничить из-за ремонта городского водопровода.