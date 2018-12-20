В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне
Сегодня в Красноармейске состоялась церемония открытия мемориальной доски старшему сержанту полиции Владимиру Горскову, погибшему в Грозном при исполнении служебных обязанностей. Памятный знак установили на здании районного отделения полиции Красноармейска Саратовской области, где Владимир Горсков служил последние годы.
- 19 мая этого года в Чеченской Республике саратовские полицейские отбили нападение боевиков на Храм Архангела Михаила в Грозном. Во время боя старшие сержанты полиции Владимир Горсков и Кайрат Рахметов погибли, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Открыл мемориальную доску отец героя Юрий Горсков и старший сержант полиции ОМВД России по Красноармейскому району Павел Козинец. После этого участники церемонии почтили память погибшего минутой молчания и в его честь произвели троекратный залп из стрелкового оружия.