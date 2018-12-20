В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне

20 Дек. 19:13 2018-12-20T19:13:51+03:00

Владимир Горсков отразил атаку на Храм Архангела Михаила от боевиков в Грозном

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Сегодня в Красноармейске состоялась церемония открытия мемориальной доски старшему сержанту полиции Владимиру Горскову, погибшему в Грозном при исполнении служебных обязанностей. Памятный знак установили на здании районного отделения полиции Красноармейска Саратовской области, где Владимир Горсков служил последние годы.

- 19 мая этого года в Чеченской Республике саратовские полицейские отбили нападение боевиков на Храм Архангела Михаила в Грозном. Во время боя старшие сержанты полиции Владимир Горсков и Кайрат Рахметов погибли, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Открыл мемориальную доску отец героя Юрий Горсков и старший сержант полиции ОМВД России по Красноармейскому району Павел Козинец. После этого участники церемонии почтили память погибшего минутой молчания и в его честь произвели троекратный залп из стрелкового оружия.