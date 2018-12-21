Балашовцу дали срок за подбитый глаз полицейского

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-21T07:02:43+03:00

Пьяный мужчина без энтузиазма воспринял предложение пройти в отдел полиции

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Александру Еремееву из Балашова вынесли приговор за избиение полицейского.

- Установлено, что ночью 17 ноября стражи порядка обнаружили 24-летнего пьяного мужчину около одного из домов на улице Энтузиастов в Балашове. Горожанин настолько не хотел идти в отдел, что стукнул полицейского в левый глаз, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Еще до окончания суда балашовец признал свою вину.

Его приговорили к году заключения условно.