Михаил Исаев: 2019 год должен продемонстрировать результаты нашего труда

СЕГОДНЯ 07:46 2018-12-21T07:46:09+03:00

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20 декабря при главе муниципального образования «Город Саратов» Михаиле Исаеве состоялось заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности.

В заседании приняли участие представители региональных органов власти, структурных подразделений администрации города и ведущие предприниматели Саратова.

О деятельности и предоставляемых услугах для инвесторов рассказал своим коллегам специалист по инвестициям АО «Корпорация развития Саратовской области» Алексей Климов. В своем докладе выступающий подробно представил работу организации в сфере сопровождения малого и среднего предпринимательства, а именно систему поиска инвестиционной площадки. Присутствующие на заседании предприниматели задали Алексею Климову интересующие их вопросы о новой системе, на которые он дал подробные разъяснения.

Также участники Совета рассмотрели перечень вопросов для обсуждения на заседаниях рабочих групп Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности при главе муниципального образования «Город Саратов» на 2019 год. В рамках обсуждения данного вопроса выступили депутат Саратовской городской Думы, президент ассоциации «Торгово-промышленная группа Славянский мир» Олег Комаров, члены рабочей группы по приоритетному развитию городских территорий муниципального образования «Город Саратов» Алексей Колесников, Дмитрий Удалов и кандидат экономических наук, руководитель рабочей группы по внедрению цифровых технологий на территории муниципального образования «Город Саратов» Лола Попова.

О плане работы Совета в будущем всем присутствующим доложил начальник управления по стратегическому планированию и инвестициям администрации муниципального образования «Город Саратов» Дмитрий Заматырин.

- Хочу напомнить, что главной целью наших заседаний является последующее воплощение в жизнь разработанных идей и проектов. Итоги наших обсуждений должны непосредственно отражаться в решениях органов исполнительной власти и Саратовской городской Думы. 2019 год должен уже наглядно продемонстрировать результаты нашего совместного труда, – отметил глава города Михаил Исаев.

Подводя итоги заседания Совета, глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев обратился к присутствующим с приглашением вступить в рабочую группу по вопросу объектов культурного наследия. На данное предложение из аудитории откликнулось сразу несколько кандидатов.