Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу

20 Дек. 17:29 2018-12-20T17:47:28+03:00

Она начнется в 8 часов

Изменить размер текста: A A

В Саратове на Театральной площади 21 декабря, в пятницу, пройдет сельхозярмарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, ярмарки выходного дня в этот день состоятся также в Юбилейном, Комсомольском и на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Покупатели смогут приобрести овощи, яйца, мясо, кондитерские изделия. Также будут предложены новогодние елки из Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского районов области.

Ярмарки начнутся с 8 часов и закроются в 16 часов.