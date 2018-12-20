Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу
Она начнется в 8 часов
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В Саратове на Театральной площади 21 декабря, в пятницу, пройдет сельхозярмарка.
Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, ярмарки выходного дня в этот день состоятся также в Юбилейном, Комсомольском и на пересечении улиц Пензенская и Томская.
Покупатели смогут приобрести овощи, яйца, мясо, кондитерские изделия. Также будут предложены новогодние елки из Базарно-Карабулакского, Балтайского, Вольского районов области.
Ярмарки начнутся с 8 часов и закроются в 16 часов.