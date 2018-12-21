Саратовская область стала лидером ПФО по производству электроэнергии

СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-21T07:28:34+03:00

За год — более 42 миллиардов киловатт-час

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Сегодня, 20 декабря, в пресс-центре Правительства области состоялась пресс-конференция, посвященная подведению предварительных итогов работы энергетического комплекса региона в 2018 году.

- В год Саратовская область производит более 42 миллиардов киловатт-час. Это — первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое в России. У нас используется атомная, тепловая, солнечная, а также гидроэнергетика. Общая установленная мощность станций региона - 6601 мегаватт, — сообщил заместитель министра промышленности и энергетики области Вадим Грачев.

На предприятиях энергокомплекса области трудятся 15,1 тыс. человек со средней зарплатой 41,9 тысячи рублей в месяц.