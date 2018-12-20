В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке
Это — незаконные постройки
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Городская администарция продолжает борьбу с незаконными
торговыми постройками в Саратове.
- Речь идет о восьми торговых павильонах на улице Астраханской, 87. Эти постройки возведены на землях, принадлежащих муниципалитету. Арбитражный суд Саратовской области обязал ЗАО «Губернский рынок» освободить 163 кв. м. незаконно занятой земли, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Исполнительное производство в отношении нарушителя открылось 11 декабря.
ЗАО «Губернский рынок» дали пять дней на то, чтобы снести свои ларьки.