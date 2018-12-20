В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке

20 Дек. 16:58 2018-12-20T19:33:46+03:00

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Городская администарция продолжает борьбу с незаконными

торговыми постройками в Саратове.

- Речь идет о восьми торговых павильонах на улице Астраханской, 87. Эти постройки возведены на землях, принадлежащих муниципалитету. Арбитражный суд Саратовской области обязал ЗАО «Губернский рынок» освободить 163 кв. м. незаконно занятой земли, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Исполнительное производство в отношении нарушителя открылось 11 декабря.

ЗАО «Губернский рынок» дали пять дней на то, чтобы снести свои ларьки.