2018-12-20T16:38:54+03:00
Общество

Главврач Ивановской ЦРБ: Все жители района очень рады новому авто «скорой помощи»

В машине есть все современное оборудование
Екатерина Семенова
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Накануне днем в Саратове состоялась церемония вручения техники муниципальным образованиям Саратовской области. В города и поселки были переданы 31 единица дорожно-эксплуатационной техники, 18 автомобилей скорой медицинской помощи и 47 школьных автобусов. Ключи от нового транспорта вручил Губернатор области Валерий Радаев.

Одна из «скорых» была передана Ивантеевскому району. Это событие прокомментировал главный врач Ивантеевской районной больницы Дмитрий Алексеев.

- Не так давно Ивантеевскую районную больницу посетили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Викторович Володин и Губернатор области Валерий Радаев. В ходе встречи коллектив медицинского учреждения попросил помочь в обновлении парка машин скорой помощи. И вот это долгожданное событие произошло.

В Ивантеевском районе проживает более 13,5 тыс. жителей. Мы находимся достаточно далеко от областного центра. Самое дальнее село района расположено на расстоянии в почти 60 км от райцентра, Ивантеевки. Район пересекает федеральная трасса, так что периодически оказываем помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Выделению нового автомобиля скорой помощи коллектив больницы, да и, думаю, все жители района очень рады. Он очень современный, прекрасно оснащенный. В машине есть все необходимое оборудование для оказания качественной медицинской помощи: дефибриллятор, место для беременных и рожениц и многое другое. Все это позволит в более комфортных условиях транспортировать больных и существенно повысить скорость оказания медицинских услуг. Это событие — прекрасный предновогодний подарок для всех жителей района. Особенно важно, что новый автомобиль скорой помощи марки «Соболь» обладает повышенной проходимостью, что является еще одним его неоспоримым достоинством.

Сейчас автомобиль уже находится на территории больницы. После постановки на учет и оформления всех необходимых документов новая скорая помощь с фельдшерской бригадой готова выехать на свой первый вызов, — сказал он.

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