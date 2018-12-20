2018-12-20T16:28:05+03:00
Общество

Николай Панков: Ни один из глав государств не общается в таком формате, как Путин

Он прокомментировал большую пресс-конференцию Владимира Путина
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал проведенную Президентом России Владимиром Путиным большую пресс-конференцию.

- Отмечу, ни один из глав государств не общается в таком формате, как мой Президент. Не принято критиковать акул пера, врага наживешь. А пару слов правды выскажу. Хоть бы кое-какие места оторвали от стульев, когда Путин к ним вошел. На пресс-конференции Президента Путина поднимались не только проблемы наших граждан, но и острые темы международной повестки. Он всегда открыт для диалога. Как для нашей российской, так и зарубежной прессы. Число журналистов с каждым годом растет. Считаю, это говорит о стремлении читателей и зрителей услышать честную, открытую позицию нашей страны, нашего Президента. И о доверии к нему. Главное — войны не будет.

Президент дал четкие и аргументированные ответы, как развивается экономика нашей страны в сложных условиях санкций. Как реализуется импортозамещение в промышленности, сельском хозяйстве. Люди видят, что принимаются важные экономические, политические шаги. И законодательные решения - в этом году Госдума приняла закон о противодействии антироссийским санкциям.

Как всегда, главное внимание было направлено на проблемы людей. Вопросы касались качества жизни наших граждан, работы предприятий, сферы здравоохранения, ЖКХ и так далее. И того, что болезненно для многих регионов – защиты интересов обманутых дольщиков. Наш Президент Путин снова показал личный пример политикам. Всегда общаясь с людьми, он хорошо знает ситуацию на местах и ставит конкретные задачи по решению проблем. Отмечу, многие вопросы, обсуждаемые при таком общении, потом ложатся в основу законопроектов, направленных на благо людей, — пишет Николай Панков.

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