Жители Саратовской области стали больше строить дома на свои деньги

20 Дек. 16:14 2018-12-20T16:16:54+03:00

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В Саратовской области за 11 месяцев 2018 года в эксплуатацию введено 960,8 тыс. кв. метров жилья.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, больше половины из них были построены населением за счет собственных и заемных средств — 543,8 тыс. кв. метров жилья.

По сравнению с прошлым годом, объем ввода жилья вырос. В январе-ноябре 2017 года в эксплуатацию было введено 955,9 тыс. кв. метров домов. При этом населением было построено 336,1 тыс. кв. метров.