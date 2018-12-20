Экс-министра Саратовского правительства Беликова осудили на 8 лет колонии строгого режима

20 Дек. 16:09 2018-12-20T16:09:00+03:00

Также ему придется выплатить 600 тысяч штрафа

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В Энгельсе Судья Наталья Рубанова завершила оглашение приговора экс-министру правительства Саратовской области и бывшему руководителю ФГУП «Консервный завод ФСИН» Павлу Беликову. Он приговорен к 8 годам строгого режима и 600 тыс. рублей штрафа за махинации с госконтрактами на поставку продуктов для ФСИН.

Беликов обвинялся в мошенничестве в крупном размере, растрате и подкупе. Заключив контракты по сильно завышенным ценам на поставку маргарина и жиров, Беликов, по версии следствия, делил многомиллионную разницу с подельниками. По оглашенным в суде данным, консервному заводу был причинен ущерб в 65,7 млн рублей.

Другой фигурант этого дела, Мгер Киракосян, приговорен к 7,5 годам строгого режима и аналогичному штрафу. Сергей Сафонов получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима и штраф в 350 тыс. рублей.

Еще двум подельникам Беликова дали по 4 года общего режима и штрафы в 300 тыс. рублей.

Консервный завод, которым руководил Беликов, занимался производством овощных, рыбных и мясных консервов для колоний, тюрем и иных учреждений ФСИН. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства.