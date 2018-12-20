2018-12-20T15:31:59+03:00
Происшествия

Опекунша из Базарного Карбулака выманила у сироты 181 тыс. рублей

Женщина снимала деньги с карточки доверившейся ей девушки
Дарья Вострикова
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Жительница Базарно-Карабулакского района обвиняется в мошенничестве и присвоении денег у сироты. 44-летняя женщина была опекуном девочки. На ребенка перечисляли пенсию по потере кормильца, а женщина получала эти деньги и должна была тратить их на нее.

- По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2016 года опекунша сняла с рассчетного счета подопечной 10 тыс. рублей и потратила их на себя, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Дальше - больше. В ноябре 2016 года девочке уже исполнилось 18 лет и средства уже приходили лично ей. Бывшая опекунша уговорила ее оставить банковскую карту и сберкнижку, убедив, что деньги с них отдаст по первому требованию.

На самом деле в период с ноября 2016 года по июль 2018 года мошенница похитила с карточки 181 тыс. рублей, которые принадлежали девочке.

Пропажу сирота обнаружила в июле 2018, когда пришла в банк за деньгами, но их на счете не оказалось.

Она поспешила обратиться в полицию.

Еще до окончания следствия бывшая опекунша признала свою вину и возместила весь ущерб. Тем не менее, уголовное дело о мошенничестве в отношении женщины уже направлено в суд.

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