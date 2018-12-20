Приставы закрыли инфекционное отделение и прачечную больницы за антисанитарию

20 Дек. 15:17 2018-12-20T15:17:00+03:00

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Приставы в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области приостановили деятельность инфекционного отделения для взрослых и помещения прачечной ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская районная больница».

Ранее проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-гигиенических правил, а также невыполнение противоэпидемических мероприятий. Из-за того, что все это могло негативно сказаться на здоровье пациентов и работников больницы, суд вынес постановление о приостановлении деятельности отделения и прачечной на 90 суток.

Приставы вручили главврачу постановление, предупредили об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и опечатали инфекционное отделение и прачечную.

Пока не будет принято решение о полноценном возобновлении работы районной больницы, приставы будут следить, чтобы опечатанные помещения не использовались.