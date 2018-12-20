Раскрыты подробности незаконной торговли елками в Саратове
Продавцы спокойно торговали без лицензии
Торговля елками на улицах СаратоваФото: Екатерина Семенова
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Саратовские полицейские выявили три случая незаконной торговли новогодними деревьями.
В Октябрьском районе на 50-летнюю бизнесвумен составили административный протокол. Она не хотела оформлять лицензию, чтобы спокойно торговать соснами. Также поступили двое граждан, которые продавали елки во Фрунзенском районе, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Нарушителей продолжают выявлять в рамках операции «Биосфера».