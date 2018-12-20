2018-12-20T14:58:33+03:00
Происшествия

Жителя Вольского района обманули через интернет на 950 тыс. рублей

Мужчина хотел купить зерно
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Вольского района обратился предприниматель, которого обманули в Интернете.

- Мужчина сообщил, что хотел купить в сети зерно. Он нашел объявление на одном из сайтов, связался с продавцами и договорился о поставке. И даже перевел деньги на указанный банковский счет. А вот товар так и не получил, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция напоминает, что нужно быть бдительными, когда вносишь предоплату в интернет-магазинах. Сначала стоит обратить внимание на ссылку в браузере, потом — на репутацию сайта. Пообщаться с администрацией. И только потом переводить свои деньги.

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