2018-12-20T14:31:22+03:00
Дом. Семья

В Саратовской области работа Дедом Морозом принесет 37 тыс. рублей

Снегурочка стоит дешевле
Дарья Вострикова
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Дед Мороз и Снегурочка - самая желанная пара на новый годДед Мороз и Снегурочка - самая желанная пара на новый годФото: Михаил ЕГОРОВ
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На сайте HeadHunter.ru за последние три года нашли работу более 1,5 тыс. Дедов Морозов и Снегурочек.

Согласно исследованию сайта, в Саратовской области за работу символом Нового Года предлагается от 500 до 1 тыс. рублей за каждые 30 минут. Всего за праздники можно получить от 31 до чуть более 37 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге ценник повыше. При этом самый востребованный герой — Снегурочка. Она получает 52 тыс. рублей.

В основном ищут именно компанию — Дедушка и внучка. Они должны уметь организовать процесс празднования и уже иметь опыт в подобных развлечениях.

На роль сказочных персонажей в основном требуются люди от 18 до 30 лет.

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