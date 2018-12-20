Саратовцам посоветовали одеваться «как капуста» и побольше есть

20 Дек. 14:28 2018-12-20T14:28:28+03:00

В Саратове поговорили о безопасности в новогодние праздники Фото: Екатерина Семенова

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В пресс-центре «КП-Саратове» обсудили опасность обморожений, которые актуальны в зимний период.

- Каждое четвертое обморожение заканчивается ампутацией, иногда всех конечностей — рассказала замглавврача ГУЗ «Областной клинический центр комбустиологии» Екатерина Куспиц. Она предупредила, что лечить такие травмы очень сложно, поэтому лучше предупреждать.

По ее словам, перед выходом на улицу следует узнать прогноз погоды, в случае морозов — тепло одеться, на длительную прогулку рекомендуется взять с собой термос с горячим напитком, сменные носки, шапку, варежки, не пренебрегать шарфами.

При это следует плотно поесть, но не употреблять алкоголь, который создает иллюзию тепла.

- Одеваться надо «как капуста», много слоев лучше удерживают тепло, — посоветовала Екатерина Куспиц. При этом не следует и переусердствовать.

Также в сильные морозы металлические украшения могут стать причиной травм.

Если человек замерз, то желательно зайти в помещение, например, в магазин, чтобы погреться. Такое наставление следует сделать детям, которые гуляют без сопровождения взрослых.

Первыми признаками обморожений являются онемение конечностей и покалывание. При этом нельзя растирать кожу снегом, так как возникают микротравмы, которые позже могут инфицироваться.

Процесс согревания должен идти изнутри, от есть сперва замерзшему человеку дают обильное горячее и сладкое питье. Потом можно сделать сухой компресс. Однако установить степень повреждений и предотвратить распространение может только специалист ожогового центра.