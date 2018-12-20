2018-12-20T13:58:37+03:00
Недвижимость

«КВС» продолжает модернизацию объектов городского водокомплекса

Идет перекладка магистрального водовода на Огородной
Екатерина Семенова
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В 2018 году компания «Концессии водоснабжения – Саратов» в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы приступила к модернизации объектов водокомплекса. Так, КВС перекладывает участок магистрального водопровода по ул. Огородной. Из-за частых порывов здесь нарушались штатные параметры подачи холодного водоснабжения более 130 тысяч жителей Заводского района. На данный момент проложено 240 метров.

Так же специалисты компании ведут строительство канализационного коллектора 18А щитовой проходки на Московском шоссе. Бригада и спецтехника работают на глубине 44 метра. Длина проложенного участка коллектора составляет 360 метров, из запланированных 400. Модернизированный объект водокомплекса позволит улучшить экологическую обстановку города, за счет поступления всех водостоков напрямую к очистным сооружениям.

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