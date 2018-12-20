СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-20T13:30:11+03:00

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В Петровске снесли три аварийных дома после нажима со стороны межрайонной прокуратуры.

- Администрация не хотела избавляться от трех домов на Московской улице №№ 35, 37 и 58. Хотя все они были как минимум полгода расселены. Эти нарушения помогла выявить проверка, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорный орган внес представление в адрес главы района. Но и после этого ситуация не поменялась.

Только решение суда заставило орган местного самоуправления организовать работы по сносу домов.