Балаковского рецидивиста арестовали за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-20T13:35:47+03:00

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Прокуратура Балаково поддержала просьбу следователей местной полиции о заключении задержанного за незаконный оборот наркотиков под стражу.

- Вечером 17 декабря этого года, полицейские по подозрению в хранении наркотиков задержали 31-летнего, ранее неоднократно судимого жителя Балаково. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято более 1 грамма наркотического средства - «соли», которое он хранил без цели сбыта, – рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Так как задержанный обвиняется в совершении тяжкого преступления, и совершил преступление, имея неснятую и непогашенную судимость, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.