Похитителя ливневки в Саратове поймали с поличным
Возбуждено уголовное дело
.
Изменить размер текста:
В Саратове полиция задержала подозреваемого в краже решетки ливневки.
Как рассказали «КП-Саратов» в У МВД города, около 14 часов 19 декабря полицейский заметили подозрительного гражданина на пересечении улиц Навашина и Танкистов.
Гражданин поднял решетку с проезжей части и положил в багажник автомобиля «Лада Гранта».
Сотрудник ДПС ГИБДД Алексей Дергунов потребовал у мужчины объяснений и понял, что тот намеревался похитить решетку.
На место была вызвана оперативная группа, 45-летний гражданин был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело.