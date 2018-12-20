Похитителя ливневки в Саратове поймали с поличным

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-20T13:25:57+03:00

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В Саратове полиция задержала подозреваемого в краже решетки ливневки.

Как рассказали «КП-Саратов» в У МВД города, около 14 часов 19 декабря полицейский заметили подозрительного гражданина на пересечении улиц Навашина и Танкистов.

Гражданин поднял решетку с проезжей части и положил в багажник автомобиля «Лада Гранта».

Сотрудник ДПС ГИБДД Алексей Дергунов потребовал у мужчины объяснений и понял, что тот намеревался похитить решетку.

На место была вызвана оперативная группа, 45-летний гражданин был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.