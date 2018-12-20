2018-12-20T13:15:02+03:00
Общество

Саратовцы умирают из-за проблем с кровообращением

На эту причину приходится 53% смертности населения
Дарья Вострикова
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В правительстве Саратовской области на заседании 20 декабря обсудили вопрос смертности населения.

- Основные причины смертности населения Саратовской области — болезни системы кровообращения. В этом году в регионе организован второй региональный сосудистый центр. На долю онкологических заболеваний приходится 13,5 % всех смертей, - рассказала министр здравоохранения области Наталья Мазина.

Она сообщила, что в этом году на 8,2 % снизилась смертность младенцев и на 3 % — людей трудоспособного возраста.

Для отдаленных сел создано 86 мобильных бригад, которые могут оказывать медицинскую помощь. Выделено 27,6 млн рублей на приобретение модульных конструкций ФАПов. Уже установлено 10 из них, до конца года появится еще 5.

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