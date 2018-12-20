Вячеслав Володин: Сохранение рабочих мест должно быть приоритетом для региональной власти

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-20T13:03:59+03:00

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Сегодня, 20 декабря, в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с руководством балашовского предприятия «Балтекс» и представителями органов исполнительной власти Саратовской области.

Обсуждался вопрос сохранения предприятия и возможности его дальнейшего развития. Вопрос возник в связи с судебными спорами, вследствие которых предприятие может быть разорено из-за неправомерных, по мнению акционеров, исков к предприятию со стороны налоговых органов, сообщили близкий к окружению исотчник.

С просьбой об обсуждении этого вопроса к Председателю Государственной Думы обратился депутат Государственной Думы от Балашовского избирательного округа Евгений Примаков.