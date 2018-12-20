Сельские школьники в Хвалынском районе обучались без учебников

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-20T13:01:45+03:00

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Школьники сельской школы в Поповке Хвалынского района, полгода учились без необходимого комплекта учебников.

- Прокуратура установила, что у учащихся с 1 по 9 классы МОУ ООШ села Поповка не было учебников по «Физической культуре», «Технологии», «Изобразительному искусству», «Музыке» и «Информатике». Между тем, перечень этих учебников входит в федеральный список учебников, рекомендуемых к использованию, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Хвалынска возбудил в отношении директора школы административное производство за нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законом об образовании прав и свобод обучающихся. После вмешательства прокуратуры директор школы оштрафован, все школьники обеспечены необходимыми учебниками.