Саратовцы удивлены «тучей уток» в Горпарке
Кормить их или нет — главный вопрос горожан
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Саратовцы рассказали о «туче уток», которые обосновались в Горпарке.
- По словам представителей парка, там много перелетных диких птиц. Нас попросили не кормить их, иначе те так и не улетят, — рассказал анонимный очевидец в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Горожане разделились во мнении о кормежке уток.
Некоторые считают, что птицам хватает водорослей, планктона и мелкой рыбешки. А когда подножный корм закончится, они покинут место.
Другие сказали, что водоплавающие зимуют тут не первый год. Им можно спокойно давать еду, ведь они уже никуда не денутся.