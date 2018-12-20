Саратовцы удивлены «тучей уток» в Горпарке

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-20T13:00:14+03:00

Кормить их или нет — главный вопрос горожан

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Саратовцы рассказали о «туче уток», которые обосновались в Горпарке.

- По словам представителей парка, там много перелетных диких птиц. Нас попросили не кормить их, иначе те так и не улетят, — рассказал анонимный очевидец в группе «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Горожане разделились во мнении о кормежке уток.

Некоторые считают, что птицам хватает водорослей, планктона и мелкой рыбешки. А когда подножный корм закончится, они покинут место.

Другие сказали, что водоплавающие зимуют тут не первый год. Им можно спокойно давать еду, ведь они уже никуда не денутся.