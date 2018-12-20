2018-12-20T12:50:13+03:00
Недвижимость

Саратовцы выбрасывают в неделю мешок мобильных телефонов

Лидируют телефоны Samsung
Екатерина Семенова
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На объектах АО «Управление отходами» ведется строгий отбор опасных отходов в процессе обработки поступающего объема ТКО. Сотрудники мусороперерабатывающих комплексов подсчитали, что на объектах еженедельно отбирается мешок выброшенных телефонов различных марок.

ТОП выброшенных телефонов выглядит следующим образом:

1. Samsung. Популярность марки и большое количество проданных телефонов предопределило место в рейтинге.

2. Nokia. Несмотря на легендарную "неубиваемость" кнопочных телефонов данной фирмы - всему приходит конец.

3-4. Huawei и Lenovo. Популярность недорогих китайских марок и возможность купить новый телефон вместо ремонта старого определило их попадание в рейтинг

5. Apple. Старые модели популярной марки попадают в контейнер только в случае полного отсутствия возможности восстановления, в разобранном виде с явными дефектами.

В основном после прохождения через автоматические линии сортировки техника утрачивают работоспособность, но в потоке мусора вполне реально найти и действующий гаджет, и зарядное устройство к нему.

В соответствии с регламентом работы концессионных объектов коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО, построенных и эксплуатирующихся АО «Управление отходами» не соответствующие 4 и 5 классам опасности отходы извлекаются из общего потока мусора. К таким отходам относится бытовая техника, аккумуляторы, батарейки, лампы и т.д. Во многих приборах есть тяжелые металлы и другие опасные соединения. Под воздействием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков они выделяют токсичные пары, наносящие непоправимый вред окружающей среде и здоровью людей. Поэтому компания тщательно отсортировывает, запрещенные к приему отходы.

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- Когда что-то выходит из строя или просто становится бесполезным, мы с готовностью выбрасываем это в мусорное ведро. Но многие не осознают, что некоторая часть подобных вещей относится к категории «опасные бытовые отходы», а это значит, что просто выбрасывать их рискованно. Такие вещества, как свинец, литий, хром, используемые при изготовлении смартфонов, наносят непоправимый вред экологии. Даже в самых малых количествах, они оказывают губительное воздействие на состояние почвы, грунтовых вод и атмосферы, а это в свою очередь, ведет к тотальному ухудшению экологической ситуации. Наша задача не допустить попадания отходов повышенного класса опасности на наши карты полигонов, — пояснил главный инженер АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

Все отходы не относящиеся к твердым коммунальным возвращаются мусоровывозящим компаниям, либо отправляются на спецутилизацию.

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