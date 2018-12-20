Житель Ровенского района осужден за попытку убийства ножом из ревности

СЕГОДНЯ 12:42 2018-12-20T12:42:46+03:00

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Ревнивый житель Ровенского района осужден за попытку зарезать знакомого из ревности к своей сожительнице.

- Установлено, что днем 17 октября этого года, 31-летний подсудимый, находясь в квартире знакомого в селе Тарлыковка, после распития алкогольных напитков приревновал к 57-летнему знакомому свою сожительницу и нанес ему удар кухонным ножом в грудную клетку. Таким образом, подсудимый причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Калининский районный суд вынес подсудимому приговор в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.