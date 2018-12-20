2018-12-20T12:27:05+03:00
Общество

ОНФ: Показанные губернатору дворы в Ершове были отремонтированы с нарушениями

В ОНФ огорчились, что их не пригласили на заседание правительства
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Валерий Радаев в Ершове. Фото пресс-службы губернатораВалерий Радаев в Ершове. Фото пресс-службы губернатора
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Как негативные примеры эксперты ОНФ отметили в результате проверок реализации Федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» дворы в Ершовском районе.

- Муниципалитет серьезно отставал от графика работ, были претензии по качеству материалов, жалобы на подрядчика со стороны местных жителей. Яркий пример: в одном из дворов асфальт положили так, что двери в подъезд перестали закрываться, а в соседнем – в асфальт закатали деревья. Что говорить, если в конце сентября в нескольких дворах Ершова только начался ремонт! — рассказал Михаил Жуковский, региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды.

Прокуратура подтвердила выводы экспертов ОНФ. Во дворах по улицам Толстого и Некрасова были выявлены дефекты бортового камня и асфальтобетонного покрытия. Несмотря это муниципалитет принял отремонтированные дворы, поверив документам, которые представил подрядчик. Теперь эти материалы проверит полиция.

Также прокуратура подтвердила информацию о срыве сроков исполнения муниципального контракта. За это подрядчик должен будет выплатить неустойку в размере 57 726 рублей.

- В этой связи, для меня загадка, каким образом Ершов, где было столько нарушений, оказался на стенде правительства в качестве успешного примера, который представили губернатору по итогам 2018 года. Видимо, у регионального Министерства строительства и ЖКХ имеются альтернативные критерии оценки эффективности для муниципалитетов, — заявил Жуковский.

В ОНФ особо подчеркнули, что их представителей не пригласили на заседание правительства 20 декабря, где обсуждались итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, губернатор в ходе визита в Ершов в июле 2018 года обратил внимание главы района на недочёты муниципальной власти в части проведения конкурсных процедур для работ по благоустройству дворовых территорий.

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