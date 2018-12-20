Спасатели вытащили за год 76 утопленников
В пресс-центре «КП-Саратов» 20 декабря обсудили подготовку области к Новому году.
Главной темой стала безопасность на праздники и зимние каникулы.
Замначальника областной службы спасения Николай Селихов сообщил, что в декабре этого года спасатели совершили 4 выезда в районы области - Ершовский, Марсовский и Новоузенский - по спасению людей в застрявших автомобилях. Удалось доставить в безопасное место 19 человек, из которых 5 детей.
Также он рассказал, что с начала года областные спасатели достали из водоемов 76 утопленников. Из них 16 детей.
Николай Селихов напомнил, что безопасным считается тёмно-синий лёд без снежного покрова. Толщина его должна составлять не менее 7 см.