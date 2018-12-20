Спасатели вытащили за год 76 утопленников

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-20T12:09:19+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» 20 декабря обсудили подготовку области к Новому году.

Главной темой стала безопасность на праздники и зимние каникулы.

Замначальника областной службы спасения Николай Селихов сообщил, что в декабре этого года спасатели совершили 4 выезда в районы области - Ершовский, Марсовский и Новоузенский - по спасению людей в застрявших автомобилях. Удалось доставить в безопасное место 19 человек, из которых 5 детей.

Также он рассказал, что с начала года областные спасатели достали из водоемов 76 утопленников. Из них 16 детей.

Николай Селихов напомнил, что безопасным считается тёмно-синий лёд без снежного покрова. Толщина его должна составлять не менее 7 см.