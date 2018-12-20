Праздник поколений отметили балаковские атомщики

СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-20T12:07:30+03:00

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Хорошее настроение, праздничные столы, позитивные эмоции от общения с бывшими коллегами, многие из которых стали добрыми друзьями. В очень теплой обстановке отпраздновали главный для себя праздник – День энергетика – ветераны Балаковской АЭС.

Радушно ветераны-атомщики приняли поздравления от своего молодого коллеги – председателя Молодежной организации Балаковской АЭС Бориса Шайкина.

- От всего сердца и от лица всех молодых работников нашего родного предприятия поздравляю вас с наступающим Днем энергетика, – обратился к старшим коллегам лидер «атомной» молодежи. – Это праздник всех работников энергетической промышленности, к становлению которой каждый из вас приложил усилия! Вы стояли у истоков формирования коллектива Балаковской АЭС, которая теперь гордо несет звание лучшей атомной станции России, взяли высокую планку по качеству работы, а мы, в свою очередь, обязуемся продолжить движение в заданном вами направлении успеха!

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Борис Шайкин не только поздравил ветеранов, но и отчитался перед ними за деятельность Молодежной организации АЭС по всем направлениям – производственному, спортивному, творческому, интеллектуальному.

Большую песенную и танцевальную программу подготовили для участников праздника творческие коллективы центры культуры «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС. Веселые конкурсы только добавили отличного настроения и добрых эмоций, которые наглядно продемонстрировали — балаковские атомщики бывшими не бывают.