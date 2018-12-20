В центре Саратова могут отключить тепло

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-20T11:59:52+03:00

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Утром 20 декабря энергетики саратовского филиала «Т Плюс» начали ремонтно-профилактические работы тепломагистрали от ТЭЦ-5.

Как уточнили «КП-Саратов», работы ведутся на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина. Там был выявлен дефект на трубопроводе.

В связи с этим, с 9 часов утра абоненты переведены на резервную схему теплоснабжения, но энергетики не исключают, что в некоторых домах параметры отопления могут быть снижены.

На месте работают две бригады и восемь единиц техники. Завершить ремонт планируется к 6 часам утра завтра. После этого специалисты начнут возвращать потребителей на резервную схему теплоснабжения.