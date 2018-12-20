В Калининске задержан 71 - летний рецидивист
По факту кражи мобильника возбуждено уголовное дело
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Спустя полгода после обращения потерпевшей в полицию об утере мобильного телефона Nokia, калининские полицейские задержали 71-летнего подозреваемого. Пожилой мужчина ранее дважды судим за кражу и оскорбление представителя власти.
- Со слов задержанного, сотовый телефон он нашел на улице и оставил себе, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.