2018-12-20T14:04:09+03:00
Общество

Хозяйства Саратовской области за год получили 9 млрд рублей

Средства пришли в рамках инвестиционных проектов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 декабря, одной из тем заседания областного Правительства стало сельское хозяйство.

Профильный министр Татьяна Кравцева рассказала о рекордном урожае региона по подсолнечнику. Это до 13,5 центнера с гектара.

Регион полностью обеспечивает себя зерном и сахарной свеклой.

До конца 2018 года планируется произвести пищевых продуктов и напитков на 80 млрд рублей.

Больше, чем в 2017 году, будет мясных полуфабрикатов, соков, молока, колбас и кондитерских изделий.

В 2018 году в сельхозпредпряития области инвестировано 9 млрд рублей. Большая часть проектов ведется в отрасли животноводства.

В рамках программы по развитию сельских территорий построили спортплощадку в Александровом Гае, фельдшерско-акушерский пункт в селе Привольное, 9,4 км водопроводов в селе Давыдовка и поселке Полуденный. Закуплено оборудование для спортплощадки в Старой Порубежке.

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