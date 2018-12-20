Хозяйства Саратовской области за год получили 9 млрд рублей
Сегодня, 20 декабря, одной из тем заседания областного Правительства стало сельское хозяйство.
Профильный министр Татьяна Кравцева рассказала о рекордном урожае региона по подсолнечнику. Это до 13,5 центнера с гектара.
Регион полностью обеспечивает себя зерном и сахарной свеклой.
До конца 2018 года планируется произвести пищевых продуктов и напитков на 80 млрд рублей.
Больше, чем в 2017 году, будет мясных полуфабрикатов, соков, молока, колбас и кондитерских изделий.
В 2018 году в сельхозпредпряития области инвестировано 9 млрд рублей. Большая часть проектов ведется в отрасли животноводства.
В рамках программы по развитию сельских территорий построили спортплощадку в Александровом Гае, фельдшерско-акушерский пункт в селе Привольное, 9,4 км водопроводов в селе Давыдовка и поселке Полуденный. Закуплено оборудование для спортплощадки в Старой Порубежке.