2018-12-20T11:34:24+03:00
Происшествия

После изнасилования привязанной к батарее женщины, молодые подонки в Энгельсе подожгли ее квартиру

Таким образом они хотели скрыть следы преступлений
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Приговором Энгельсского суда 21-летнему Ивану Корниенко назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, его подельнику, 22-летнему Андрею Стрижко - 11 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Они признаны виновными в изнасиловании, покушении на убийство особо жестоким способом

Ночью 11 января 2018 года пьяные Корниенко и Стрижко взялись проводить до дома 53-летнюю женщину. В квартире они привязали руки хозяйки жилища к радиатору отопления и к дверной ручке, а затем поочередно изнасиловали ее, попутно избивая.

Чтобы скрыть следы преступления, они оставили связанную и еще живую женщину в закрытой квартире, которую перед уходом подожгли.

- Благодаря тому, что соседи вовремя заметили задымление и обратились в экстренные службы, женщину удалось спасти. В кратчайшие сроки преступники задержаны на территории Энгельсского района при участии сотрудников ГУ МВД России по Саратовской области, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На следствии и в суде Корниенко и Стрижко признали вину.

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