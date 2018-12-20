Саратовский продавец супермаркета попался на краже 4 мобильников
Подозреваемого вычислили после инвентаризации
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В Саратовском супермаркете «ТЦ Оранжевый» продавец сотовых телефонов попался на краже 4 мобильников.
- Согласно заявлению руководителя торговой точки, в списке пропавших товаров - 4 дорогостоящих мобильных телефона. Пропажу обнаружили после проведения инвентаризации, – рассказали «КП-Саратов» в региональной полиции.
В ходе оперативных поисков подозреваемый был задержан. Данное преступление совершил бывший сотрудник магазина, который вскоре после кражи уволился. Даны признательные показания, возбуждено уголовное дело.