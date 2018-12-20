2018-12-20T11:26:13+03:00
Общество

Новогодняя ночь в Саратове будет морозной

В «КП-Саратов» рассказали о погоде до нового года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В предстоящие 10 дней погода в Саратовской области будет меняться постоянно. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» 20 декабря сообщила начальник службы Гидрометцентра Светлана Цветайло.

- В ближайшее время область накроет теплый циклон. В понедельник ожидается оттепель. А во вторник стремительно похолодает. И вплоть до нового года будут стоять морозы.

При этом будет идти снег, в выходные - сильный. Он будет перемежаться с дождем. Все это чревато сходом снега с крыш и падением сосулек, — предупредила Светлана Цветайло.

Также, по ее словам, из-за сильного южного ветра вероятны снежные заносы.

При резком похолодании ситуация осложнится гололедицей.

Новогодняя ночь в Саратовской области ожидается морозной, однако в первые дни 2019 года вновь немного потеплеет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На семи улицах и в одном поселке Саратова до утра не будет воды
В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне
Ночью Саратов будут очищать от снега 120 спецмашин
Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу
Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля
Магазины Заводского района незаконно продавали вино и водку
Дорожная инспекция Саратовской области читает, что о них пишут в соцсетях
В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке
Панков: Жителям надоел вечный базар 90-х годов
Почти 4 тыс. жителей Саратова остались без тепла
Главврач Ивановской ЦРБ: Все жители района очень рады новому авто «скорой помощи»
В Заводском районе поздравили ветеранов - юбиляров
Николай Панков: Ни один из глав государств не общается в таком формате, как Путин
Жители Саратовской области стали больше строить дома на свои деньги
Экс-министра Саратовского правительства Беликова осудили на 8 лет колонии строгого режима
На новогодние праздники изменится расписание электричек
Опекунша из Базарного Карбулака выманила у сироты 181 тыс. рублей
Приставы закрыли инфекционное отделение и прачечную больницы за антисанитарию
Раскрыты подробности незаконной торговли елками в Саратове
Жителя Вольского района обманули через интернет на 950 тыс. рублей
«Ростелеком» открыл в Саратове обновленный центр обслуживания бизнес-клиентов
Пожилой педофил осужден за изнасилование ребенка на даче
В Саратовской области работа Дедом Морозом принесет 37 тыс. рублей
Саратовцам посоветовали одеваться «как капуста» и побольше есть
В Балакове столкнулись «двенадцатая» и Lada Priora
«КВС» продолжает модернизацию объектов городского водокомплекса
В Петровске снесли три аварийных дома
Балаковского рецидивиста арестовали за хранение наркотиков