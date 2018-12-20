Новогодняя ночь в Саратове будет морозной
В предстоящие 10 дней погода в Саратовской области будет меняться постоянно. Об этом на пресс-конференции в «КП-Саратов» 20 декабря сообщила начальник службы Гидрометцентра Светлана Цветайло.
- В ближайшее время область накроет теплый циклон. В понедельник ожидается оттепель. А во вторник стремительно похолодает. И вплоть до нового года будут стоять морозы.
При этом будет идти снег, в выходные - сильный. Он будет перемежаться с дождем. Все это чревато сходом снега с крыш и падением сосулек, — предупредила Светлана Цветайло.
Также, по ее словам, из-за сильного южного ветра вероятны снежные заносы.
При резком похолодании ситуация осложнится гололедицей.
Новогодняя ночь в Саратовской области ожидается морозной, однако в первые дни 2019 года вновь немного потеплеет.