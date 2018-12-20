В Энгельсе осудили водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-20T11:12:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Подсудимого приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили прав на два с половиной года

Водитель ВАЗ 21130 отработает 200 часов и не сможет управлять автомобилем в течение двух с половиной лет за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- В октябре этого года подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД МУ МВД «Энгельсское», которые заподозрили его в управлении автомашиной в состоянии алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Результаты которого выявили наличие содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,36 миллиграмм на литр. Кроме того, выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Приговором суда выпивающий водитель лишен водительских прав на два с половиной года, а также приговорен к 200 часам обязательных работ.