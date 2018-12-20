2018-12-20T11:07:21+03:00
Общество

Ландо предложил провести генеральную уборку в Саратове перед Новым годом

Мэр в ответ предложил первыми выйти на нее студентам института законотворчества
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Михаил ИсаевМихаил Исаев
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На заседании правительства 20 декабря председатель Общественной палаты Александр Ландо предложил провести в Саратове генеральную уборку. Он припомнил и неубранный снег на улицах, и машины, которые мешают его убирать и сосульки под крышами многоэтажек. По его мнению, именно с этого нужно начинать праздничные новогодние мероприятия.

- Пусть Исаев выведет своих, чиновникам районных администраций взять под ответственность каждый микрорайон и провести эту уборку. Он также предложил задействовать в этом студенческие стройотряды.

Губернатор Радаев предложил мэру Михаилу Исаеву отреагировать на предложение председателя ОПы.

Михаил Исаев отметил, что «Ландо всегда дает мудрые советы» и уборкой городские власти занимаются в ежедневном режиме. По поводу привлечения студенческих отрядов Исаев предложил начать с Института законотворчества Саратовской Юридической академии. Этот институт возглавляет Александр Ландо.

Мэра поддержал губернатор Радаев.

- Вот сегодня после обеда и посмотрим, как студенты института помогают убирать улицы, — заметил Ландо.

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