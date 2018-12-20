Ландо предложил провести генеральную уборку в Саратове перед Новым годом
На заседании правительства 20 декабря председатель Общественной палаты Александр Ландо предложил провести в Саратове генеральную уборку. Он припомнил и неубранный снег на улицах, и машины, которые мешают его убирать и сосульки под крышами многоэтажек. По его мнению, именно с этого нужно начинать праздничные новогодние мероприятия.
- Пусть Исаев выведет своих, чиновникам районных администраций взять под ответственность каждый микрорайон и провести эту уборку. Он также предложил задействовать в этом студенческие стройотряды.
Губернатор Радаев предложил мэру Михаилу Исаеву отреагировать на предложение председателя ОПы.
Михаил Исаев отметил, что «Ландо всегда дает мудрые советы» и уборкой городские власти занимаются в ежедневном режиме. По поводу привлечения студенческих отрядов Исаев предложил начать с Института законотворчества Саратовской Юридической академии. Этот институт возглавляет Александр Ландо.
Мэра поддержал губернатор Радаев.
- Вот сегодня после обеда и посмотрим, как студенты института помогают убирать улицы, — заметил Ландо.