2018-12-20T10:41:11+03:00
Общество

Балашов и Хвалынск получили 155 млн рублей на комфорт

Проекты по благоустройству в этих городах признаны на Всероссийском уровне
Дарья Вострикова
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Заседание правительства Саратовской областиЗаседание правительства Саратовской областиФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 декабря, проходит заседание правительства Саратовской области.

Валерий Радаев традиционно начал его с обращения к собравшимся.

- Выставка, которую мы только что увидели, отражает работу по благоустройству, проделанную за этот год. Мы с вами убедились, что её объем огромен. Сегодня получили возможность воочию увидеть масштаб и, что самое главное, - отклик самих детей и молодежи, для которых все это и делается.

В следующем году продолжаем заниматься благоустройством уже в рамках нацпроекта. Средства поступят из федерального бюджета – порядка 800 миллионов рублей. Семьдесят процентов от финансирования направим на дворы, 30 процентов – на благоустройство общественных территорий. География участников также расширена. Теперь в программу могут войти все муниципальные районы области. Насколько активно они этой возможностью воспользовались, мы узнаем из доклада представителя минстроя. Напомню, что общественные территории должны пройти рейтинговое голосование, по результатам которого получим окончательный список объектов, — отметил губернатор.

Первый замминистра строительства и ЖКХ области Павел Мигачев рассказал, что в 2018 году на благоустройство дворовых территорий выделили 589,4 млн рублей, из которых 524,6 млн рублей это средства федерального бюджета, а 64,8 млн рублей — областного.

Отремонтировано и благоустроено 254 дворов в 18 городах области.

В 2018 году 12 муниципальных образований приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В число победителей вошли два города — Балашов и Хвалынск. На реализацию проектов в этих городах выделено 155 млн рублей, работы по ним продолжатся в 2019 году.

- Жители должны понимать, где должен быть лучший проектный парк, как в Вольске. Чтобы быть по содержанию такими же и планку не опускать. Нужно закладывать перспективу. В 2019 году финансирование большое, 76 городских пространств должны мы обустроить, — подвел черту под докладом Мигачева губернатор Радаев.

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