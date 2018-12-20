Прокуратура Новобурасского района обязала администрацию провести уличное освещение
Виновный привлечен к дисциплинарной ответственности
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В селе Тепловка после вмешательства прокуратуры провели уличное освещение на двух улицах.
- В результате проверки было установлено, что на улицах Советской и Первомайской, не было освещения, что приводило к нарушению прав граждан на комфортное проживание, а также влияло на безопасность движения транспорта и пешеходов, – рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
По итогам прокурорской проверки, глава района получил представление, один из чиновников был привлечен к дисциплинарной ответственности, а на двух улицах провели свет.