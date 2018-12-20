Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-20T10:30:27+03:00

В Саратове распространяются листовки с угрозами за висящие сосульки

Инспекция предупреждает, что это могут быть мошенники

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Государственная жилищная инспекция по Саратовской области предупреждает о возможном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, неизвестные граждане распространяют листовки с угрозами многотысячного штрафа за висящие над балконами сосульки.

Якобы жители должны их убрать своими силами, в противном случае им угрожает штраф 50 тыс. рублей.

- Однако жилищная инспекция не имеет отношения к распространению таких объявлений. Кроме того, такого подразделения, как «Территориальный отдел контроля по Заводскому району» в инспекции не существует. По информации администрации района и руководства управляющей компании ООО «Энергия-1», они также не являются авторами этих листовок, — заявили в ведомстве.

Сегодня Госжилинспекция проверит те УК, где распространяются листовки.

Впрочем, специалисты ГЖИ подтвердили, что владельцы козырьков над балконами (если те установлены самовольно) на самом деле обязаны сбивать с них сосульки. Однако за нарушение УК может лишь выдать ему предписание, а впоследствии обратиться в суд.