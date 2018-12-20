Саратовская ГЖИ проверит листовки с угрозами за сосульки
Государственная жилищная инспекция по Саратовской области предупреждает о возможном мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, неизвестные граждане распространяют листовки с угрозами многотысячного штрафа за висящие над балконами сосульки.
Якобы жители должны их убрать своими силами, в противном случае им угрожает штраф 50 тыс. рублей.
- Однако жилищная инспекция не имеет отношения к распространению таких объявлений. Кроме того, такого подразделения, как «Территориальный отдел контроля по Заводскому району» в инспекции не существует. По информации администрации района и руководства управляющей компании ООО «Энергия-1», они также не являются авторами этих листовок, — заявили в ведомстве.
Сегодня Госжилинспекция проверит те УК, где распространяются листовки.
Впрочем, специалисты ГЖИ подтвердили, что владельцы козырьков над балконами (если те установлены самовольно) на самом деле обязаны сбивать с них сосульки. Однако за нарушение УК может лишь выдать ему предписание, а впоследствии обратиться в суд.