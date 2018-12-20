Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-20T10:03:23+03:00

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В субботу, 22 декабря, в Энгельсе пройдет «Парад Дедов Морозов».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, шествие будет двигаться от сквера школы №33 до площади Ленина.

В связи с этим, с 15 до 17 часов в Энгельсе будут перекрыты несколько улиц. Запретят движение и парковку на улице Тельмана от Волоха до Горького, улицу Горького от Тельмана до площади Ленина, улице Тихая от Ленина до Тельмана.

Кроме того, с 14 часов пятницы до 17 часов субботу перекроют площадь Ленина от улицы Горького до детской школы искусств №1.