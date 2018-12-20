2018-12-20T10:03:23+03:00
Дом. Семья

Во время парада Дедов Морозов перекроют центр Энгельса

Шествие пройдет от школы №33 до площади Ленина
Екатерина Семенова
Поделиться:
По Энгельсу пройдут Деды МорозыПо Энгельсу пройдут Деды МорозыФото: Михаил ЕГОРОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 22 декабря, в Энгельсе пройдет «Парад Дедов Морозов».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, шествие будет двигаться от сквера школы №33 до площади Ленина.

В связи с этим, с 15 до 17 часов в Энгельсе будут перекрыты несколько улиц. Запретят движение и парковку на улице Тельмана от Волоха до Горького, улицу Горького от Тельмана до площади Ленина, улице Тихая от Ленина до Тельмана.

Кроме того, с 14 часов пятницы до 17 часов субботу перекроют площадь Ленина от улицы Горького до детской школы искусств №1.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На семи улицах и в одном поселке Саратова до утра не будет воды
В Красноармейске открыли мемориальную доску старшему сержанту полиции погибшему в Чечне
Ночью Саратов будут очищать от снега 120 спецмашин
Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницу
Солистка саратовского театра оперы и балета завоевала Гран-при Международного фестиваля
Магазины Заводского района незаконно продавали вино и водку
Дорожная инспекция Саратовской области читает, что о них пишут в соцсетях
В Саратове снесут 8 павильонов на Губернском рынке
Панков: Жителям надоел вечный базар 90-х годов
Почти 4 тыс. жителей Саратова остались без тепла
Главврач Ивановской ЦРБ: Все жители района очень рады новому авто «скорой помощи»
В Заводском районе поздравили ветеранов - юбиляров
Николай Панков: Ни один из глав государств не общается в таком формате, как Путин
Жители Саратовской области стали больше строить дома на свои деньги
Экс-министра Саратовского правительства Беликова осудили на 8 лет колонии строгого режима
На новогодние праздники изменится расписание электричек
Опекунша из Базарного Карбулака выманила у сироты 181 тыс. рублей
Приставы закрыли инфекционное отделение и прачечную больницы за антисанитарию
Раскрыты подробности незаконной торговли елками в Саратове
Жителя Вольского района обманули через интернет на 950 тыс. рублей
«Ростелеком» открыл в Саратове обновленный центр обслуживания бизнес-клиентов
Пожилой педофил осужден за изнасилование ребенка на даче
В Саратовской области работа Дедом Морозом принесет 37 тыс. рублей
Саратовцам посоветовали одеваться «как капуста» и побольше есть
В Балакове столкнулись «двенадцатая» и Lada Priora
«КВС» продолжает модернизацию объектов городского водокомплекса
В Петровске снесли три аварийных дома
Балаковского рецидивиста арестовали за хранение наркотиков