Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе
Сегодня, 20 декабря, в фойе правительства, перед началом заседания, прошла выставка проекта «Комфортная городская среда». На выставке были представлены проекты по изменению среды в разных районах Саратовской области.
Ее посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин и первый замминистра строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.
Первый замминистра Павел Мигачев и губернатор Валерий Радаев порадовались настрою юных стройотрядовцевФото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Стройотрядовцы попросили губернатора больше привлекать их к работе. Ведь у многих ребят есть опыт региональных строек.
Губернатор рассказал им, что в 2019 году будет выделено более 800 млн рублей на обустройство городских пространств Саратовской области. На дороги различного уровня — более 10 млрд рублей.