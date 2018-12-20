2018-12-20T09:50:17+03:00
Общество

Стройотрядовцы попросили губернатора Радаева больше привлекать их к работе

В 2019 году Саратовская область получит 800 млн рублей на обустройство территорий
Дарья Вострикова
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Радаев и стройотрядовцыРадаев и стройотрядовцыФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 декабря, в фойе правительства, перед началом заседания, прошла выставка проекта «Комфортная городская среда». На выставке были представлены проекты по изменению среды в разных районах Саратовской области.

Ее посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин и первый замминистра строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

Первый замминистра Павел Мигачев и губернатор Валерий Радаев порадовались настрою юных стройотрядовцев Фото: Дарья Вострикова

Первый замминистра Павел Мигачев и губернатор Валерий Радаев порадовались настрою юных стройотрядовцевФото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

Стройотрядовцы попросили губернатора больше привлекать их к работе. Ведь у многих ребят есть опыт региональных строек.

Губернатор рассказал им, что в 2019 году будет выделено более 800 млн рублей на обустройство городских пространств Саратовской области. На дороги различного уровня — более 10 млрд рублей.

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