Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве
Суд в Балашове Саратовской области приговорил к 8 годам колонии строго режима 29-летнего местного жителя Сергея Калинкина. В пылу ссоры мужчина избил двоюродного брата до смерти.
Следователи установили подробности происшествия и представили их в суде.
В ночь с 19 на 20 сентября 2018 года Сергей Калинкин в доме по улице 30 лет Победы в Балашове выпивал вместе с 38-летним двоюродным братом.
- В ходе застолья старший брат стал жаловаться на то, что у него в собственности нет жилья. При этом он упрекнул младшего в том, что тому по наследству от родителей досталась квартира. Ссора переросла в оскорбления, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Калинкин избил пьяного родственника по голове, а потом не желая больше с ним говорить прогнал его в соседнюю комнату. На следующий день Калинкин обнаружил 38-летнего брата мертвым.
- По предварительным данным причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы, — уточнили в региональном СУ СКР. И на следствии и в суде Калинкин полностью признал свою вину.