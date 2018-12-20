Мужчина забил брата насмерть после спора о наследстве

СЕГОДНЯ 09:37 2018-12-20T09:37:06+03:00

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Суд в Балашове Саратовской области приговорил к 8 годам колонии строго режима 29-летнего местного жителя Сергея Калинкина. В пылу ссоры мужчина избил двоюродного брата до смерти.

Следователи установили подробности происшествия и представили их в суде.

В ночь с 19 на 20 сентября 2018 года Сергей Калинкин в доме по улице 30 лет Победы в Балашове выпивал вместе с 38-летним двоюродным братом.

- В ходе застолья старший брат стал жаловаться на то, что у него в собственности нет жилья. При этом он упрекнул младшего в том, что тому по наследству от родителей досталась квартира. Ссора переросла в оскорбления, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Калинкин избил пьяного родственника по голове, а потом не желая больше с ним говорить прогнал его в соседнюю комнату. На следующий день Калинкин обнаружил 38-летнего брата мертвым.

- По предварительным данным причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы, — уточнили в региональном СУ СКР. И на следствии и в суде Калинкин полностью признал свою вину.